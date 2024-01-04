В Лас-Вегасе судья Мэри Кей Холтус из окружного суда округа Кларк во время заседания подверглась нападению со стороны 30-летнего подсудимого по имени Делон Редден. Как сообщает TMZ, инцидент произошел после того, как судья отказалась назначить мужчине испытательный срок и освободить его под залог.

По информации портала, Редден обвиняется в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, на предыдущем слушании он уже признал себя виновным. Адвокат подсудимого просил назначить своему подзащитному испытательный срок, однако судья отклонила эту просьбу по причине того, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за другие правонарушения.

Услышав отказ, Редден подбежал к столу судьи, перепрыгнул через него, повалил женщину на пол и начал избивать. Находившиеся в зале заседаний правоохранители подбежали к подсудимому и попытались его остановить, но мужчина вступил с ними в драку.

TMZ пишет, что в результате нападения судья Холтус получила травмы, ее отправили в больницу. Кроме того, пострадал один из сотрудников суда, который пытался остановить Реддена, он также находится под наблюдением врачей.

«Мы высоко оцениваем героические действия сотрудников суда, правоохранительных органов и всех, кто усмирил преступника. Мы перепроверим все наши протоколы безопасности и сделаем все необходимое для защиты судебной власти», — заявили в суде.

По данным TMZ, в прошлом мужчине предъявляли обвинения в нанесении побоев, ограблении, нападении, причинении имущественного ущерба и принуждении. Одно из дел в отношении Реддена ранее также рассматривала судья Холтус, отмечает портал.