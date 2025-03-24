Основанный в 1927 году латвийский производитель звукового оборудования VEF Radiotehnika RRR прекратил свое существование в результате процесса ликвидации, начатого еще в ноябре 2024 года, передает информагентство LETA со ссылкой на данные сервиса Firmas.lv.

В 2023 году оборот VEF Radiotehnika RRR составил 3842 евро, а убытки — 8707 евро. RRR в названии компании расшифровывается как Rīgas radiorūpnīca — Рижский радиозавод, чья продукция пользовалась большой популярностью в советские годы, ее характерной особенностью была деревянная отделка. Раритетные изделия фирмы представлены в экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке.

В своем нынешнем варианте предприятие VEF Radiotehnika RRR было зарегистрировано в 1996 году с уставным капиталом 254 908 евро. «Реальными бенефициарами компании являлись Армандс Малеевс и Инга Спруга», — уточняет LETA. Акции компании торговались на фондовой бирже Nasdaq Riga, но в конце 2020 года были исключены оттуда за неуплату листингового сбора.

Латвийские СМИ отмечают, что в России существует компания «НПК Радиотехника», выпускающая продукцию под брендом Radiotehnika. На ее сайте указано, что это «главный производитель аудиотехники Советского Союза», без упоминания латвийского бренда.