Служба госбезопасности (СГБ) Латвии прекратила уголовное дело о возможном нарушении российским миллиардером Петром Авеном санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

Основанием для расследования стала вызвавшая подозрения сделка по продаже вертолета Bell 429, который принадлежал не только Авену, но и владельцу компании Amber Latvijas balzams, российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

По информации издания, служба госбезопасности начала проверку Авена в ноябре 2023 года после обращения судебного исполнителя Элины Баланасян, которая организовала аукцион для продажи вертолета.

Баланасян подозревала, что Авен договорился с Шефлером о взыскании старого долга с компании Country Heli. Этот долг частично покрывал потерю средств от продажи Bell 429, и, таким образом, помогал обойти санкционные ограничения Авена.

В ходе расследования СГБ не подтвердила подозрения судебного исполнителя о сговоре Авена со своим бывшим партнером, не подтвердились и попытки нарушить санкции ЕС мошенническим путем. Поэтому, как пишет издание, СГБ прекратила уголовный процесс из-за отсутствия состава преступления.

Дело Bell 429

Вертолет Bell 429 долгое время принадлежал латвийской компании Country Heli, акциями которой поровну владели другие подконтрольные Юрию Шефлеру и Петру Авену фирмы — Čiekuri-Shishki и зарегистрированная на Кипре Abacus Limited. Причем, Čiekuri-Shishki находилась под контролем партнера Авена — Шефлера.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году Евросоюз ввел персональные санкции в отношении россиянина Авена, который также являлся сооснователем «Альфа-банка». При этом, у Авена было не только российское гражданство — в 2016 году он стал законным гражданином Латвии, поскольку дед миллиардера был этническим латышом, и сам Авен успешно сдал языковой экзамен в республике.

В связи с этим Bell 429 периодически базировался на Рижском аэродроме, где он также оказался на момент включения Авена в санкционный список ЕС. Из-за этого Агентство гражданской авиации Латвии не допустило к полетам вертолет российского бизнесмена.

Кроме того, санкционные ограничения создали проблемы и для компании Country Heli. Ее средства оказались заморожены в латвийских банках, у фирмы возникла налоговая задолженность за транспортное средство.

В конце 2022 года судебный исполнитель Элина Баланасян организовал принудительный аукцион, на котором вертолет продали за 2,979 миллионов евро без НДС. Часть средств покрыли долги аэродрома, а оставшиеся — 2,8 миллионов евро — остались на депозитном счете судебного исполнителя.

Вскоре после продажи вертолета компания Юрия Шефлера Čiekuri-Shishki обратилась в суд с просьбой взыскать с Country Heli старый долг. Согласно поступившим в суд документам, в 2015 году фирма Шефлера одолжила Country Heli €3,4 млн.

Долг с процентами, который вырос до €3,6 млн, должны были погасить до мая 2021 года, но этого не произошло. В сентябре 2023 года суд удовлетворил иск Čiekuri-Shishki. Таким образом часть средств от продажи вертолета должна была поступить компании, подконтрольной партнеру Авена.

Судебный исполнитель Баланасян допустила, что иск компании Шефлера и сумма взыскания являются планом Авена для обхода санкций Евросоюза. Тогда она обратилась в службу госбезопасности Латвии, которая в начале ноября 2023 года начала проверку по уголовному делу в отношении российского миллиардера.

В ходе расследования собирались показания членов правления Čiekuri-Shishki, а также Шефлера, который отмечал, что в покупке вертолета в 2015 году сам Петр Авен не участвовал. Об этом была договоренность с бывшей супругой миллиардера.