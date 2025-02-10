Власти Латвии могут закрыть границу с Россией и Беларусью в течение нескольких часов в случае обострения в отношениях между странами. Об этом рассказал глава латышского МВД Рихардс Козловскис, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелерадио Латвии LSM.

«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — сказал он.

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что в свете «различных гибридных угроз» необходимо разъяснить гражданам, которые ездят на отдых в Россию и Беларусь, потенциальные риски, которые могут нести подобные поездки.

«Да, отношения не были окончательно разорваны, но риски должны быть понятны, о них необходимо информировать, а люди должны прислушаться к призывам не путешествовать в Россию или Беларусь», — приводит его слова TV3.

По информации Службы государственной безопасности Латвии, количество граждан страны, совершивших поездки в Россию в 2024 году, увеличилось в два раза по сравнению с 2023 годом — с 1 до 2 тысяч человек ежемесячно.

Глава оборонного ведомства Латвии обратил внимание на то, что людям важно понимать опасность гибридных угроз и быть готовыми к различным сценариям развития событий. Служба госбезопасности (СГБ) страны также подозревает, что граждане республики подвержены риску вербовки со стороны российских спецслужб.