Полиция Латвии и Государственная погранслужба будут проверять документы россиян, которые планируют проголосовать на выборах президента России в посольстве в Риге. Как рассказал глава латвийской Госполиции Армандс Рукс в эфире телеканала TV3, правоохранительные органы проверят у избирателей право на нахождение в республике.

Руководитель ведомства предупредил россиян, проживающих в Латвии, что на входе в российское посольство установят КПП. Кроме того, проверять документы будут и на улицах города.

«Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться, вместе с Госпогранслужбой будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз», — отметил Рукс.

По его мнению, подобные проверки российских граждан выявят нарушения правил пребывания в Латвии. Это станет основанием для начала процедуры выдворения.

Глава Госполиции добавил, что Латвия поделится с Литвой своим подходом к процедуре голосования и проверкам избирателей. По его мнению, коллеги из соседней республики могут перенять этот опыт.

По информации TV3, Рукс неоднократно говорил, что во время выборов российского президента Госполиция Латвии будет работать в усиленном режиме и «беспощадно атаковать любого, кто прославляет агрессию, созданную Россией».

В конце февраля глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере в эфире TV3 заявила, что участие в выборах президента России может приравняться в республике как «оправдание войны», за что в стране предусмотрена уголовная ответственность. Она подчеркнула, что закон республики не может запретить участие в голосовании, однако Латвия осуждает поддержку действующей в России власти.

«Поэтому, по сути, мы сообщили с пометкой, что за пределами посольства порядок будет обеспечен, но те люди, которые туда пойдут, также поддерживают войну», — предупредила Либиня-Эгнере.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Заявлено четыре кандидата на пост главы государства: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ).

Как уточняли в ЦИК, голосование на выборах президента пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах, в том числе в государствах, признанных Кремлем недружественными.