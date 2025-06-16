Суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде лидера местной партии «Стабильность!», депутата Рижской думы Алексея Росликова, который публично выступил в Сейме (парламенте) в защиту русского языка. Об этом сообщил сам парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат рассказал, что утром 16 июня к нему приехало больше десяти сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии, чтобы провести обыск и задержать его. В этот момент дома находились дети Росликова. По его мнению, силовики специально выбрали такое время, чтобы все проходило «максимально эмоционально болезненно». Кроме того, по информации депутата, обыск также провели в доме его родителей.

Росликов уточнил, что его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды. «На сегодняшний момент ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы. Поэтому общаться сейчас буду более реже», — заключил он.

О задержании Росликова утром 16 июня сообщила депутат Сейма Светана Чулкова («Стабильность!»), опубликовав свое видеообращение в его телеграм-канале. Она пообещала подписчикам и сторонникам партии держать их в курсе ситуации.

5 июня во время рассмотрения в латвийском парламенте декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» депутата Росликова удалили с заседания после того, как он произнес фразу на русском: «Русский язык — наш язык!» и продемонстрировал оскорбительный жест.

Депутат возражал против включения этого пункта в повестку дня, напомнив, что в стране проживает многочисленное русскоязычное население. 9 июня стало известно, СГБ завела уголовное дело против депутата.

Согласно статистике за 2022 год, в Латвии 64,3% жителей в возрасте от 18 до 69 лет считают латышский своим родным языком, а русский — 37,7%.