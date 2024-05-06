Латвийская железнодорожная компания Pasažieru vilciens (PV) попросила внести исключение в законопроект о запрете на закупку товаров и услуг в России и Беларуси, сообщает TVNET. Свою просьбу PV объяснила невозможностью найти у европейских производителей подходящие запчасти для поездов, которые были спроектированы в СССР.

Pasažieru vilciens направила письмо в комиссию Сейма (парламент Латвии) по бюджету и финансам, которая в настоящее время рассматривает поправки в закон о закупках предприятиями-поставщиками общественных услуг. Документ предполагает, что заказчик устанавливает к участникам тендера требование исключить использование произведенных в России и Беларуси товаров и услуг при выполнении контракта.

В PV отметили, что понимают цель законопроекта, но предупредили, что он окажет «значительное влияние» не только на деятельность самой компании, но и на «непрерывность [предоставления] услуг общественного транспорта на региональных железнодорожных маршрутах».

Опасения PV связаны с обслуживанием созданных во времена СССР электро- и дизельных поездов, которые эксплуатирует компания. Большая часть запчастей для них производилась на предприятиях России и Беларуси.

Как объяснили в PV, внесение каких-либо изменений в конструкцию вагонов советских поездов не позволит обеспечить соблюдение требований безопасности эксплуатации транспортных средств, нарушив процессы технического обслуживания поездов.

По словам представителей ж/д компании, PV ищет альтернативные решения, однако большинство производимых в России и Беларуси деталей не могут быть заменены на европейские, поскольку они не соответствуют техническим характеристикам и техническим проектам.

Кроме того, альтернативные запчасти не подходят из-за требований используемой железнодорожной инфраструктуры. Речь идет о блоке связи российского производства «Блок» в системе безопасности движения поездов, который, как пишет TVNET, латвийская компания «вынуждена» использовать.

«Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной. Следовательно, Pasažieru vilciens будет вынуждена сократить количество подвижных составов», — говорится в письме латвийского ж/д перевозчика.

Pasažieru vilciens — единственная в Латвии компания, которая занимается пассажирскими перевозками по ширококолейной железной дороге. Как отмечает TVNET, для предоставления услуг общественного транспорта PV использует дизельные и электропоезда, низкопольные электропоезда Škoda 16Ev, а также маневровые тепловозы.