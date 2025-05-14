В латвийском городе Огре 4 мая открылась выставка под названием «Путь к свободе». Ступени городского музея, где представлена экспозиция, выложили из распиленного памятного камня советским войнам-освободителям.

Власти Огрского края заявили, что ступеньки сделаны из памятника, «прославляющего советский оккупационный режим». Местные власти подчеркивают, что Огрский край первым в Латвии начал снос советских мемориалов.

«Мы у музея с экспозицией „Путь Свободы“. Здесь каждый, кто захочет войти в этот музей, поднимется через или по этим старым памятникам, которые когда-то прославляли оккупационный режим. Потому что здесь находятся их части, которые были распилены и теперь служат ступеньками,» — высказался руководитель отдела коммуникации самоуправления Огрского края Патрик Грива (на фото).

Идея замостить лестницу фрагментами монумента героям ВОВ была раскритикована пророссийскими представителями властей страны.

«Я возложил цветы в память о тех самых бойцах, которые, в том числе Латвию, освободили от нацизма», — сопредседатель партии «Русский союз Латвии», депутат Елгавской думы Андрей Пагор.

Выставка «Путь к свободе» в основном рассказывает об истории Латвии, однако один из этажей посвящен Украине и ВСУ.

В апреле 2022 года Огрская краевая дума приняла решение о сносе пяти советских памятников. Одним из этих постаментов и был памятный камень, распиленный на ступеньки. На камне были высечены слова «26 сентября 1944 года советская армия освободила Мадлиену от немецко-фашистских захватчиков». Тогда председатель краевой думы Эгил Хелманис обещал, что монумент будет использован в качестве основания для укрепления дороги.