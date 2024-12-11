В пресс-службе «Ленфильма» прокомментировали RTVI информацию о том, что гендиректор киностудии Эдуард Суворов снят с должности.

«На данный момент мы не можем это комментировать, так как никаких подтверждений данной информации нет. Мы пока ждем информации, как только появятся какие-либо документы по этому поводу, мы все сообщим», — сказал пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

Об увольнении Суворова сообщил РБК со ссылкой на источники и распоряжение Росимущества за подписью замглавы ведомства Алексея Павлова. По данным издания, как минимум на полгода «Ленфильм» возглавит руководитель службы безопасности студии Надежда Андрющенко. В пресс-службе Росимущества ТАСС сообщили, что полномочия Суворова прекращены по предложению Минкульта, а на его должность назначена Андрющенко.

Эдуард Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Работал в комитете Госдумы по культуре, возглавлял совет директоров компании «Медиахолдинг» и дирекцию Национальной ассоциации организаторов мероприятий. Суворов также был исполнительным директором Фонда развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края, основанного Олегом Дерипаской, и курировал медийные структуры холдинга «Базовый элемент», писал «Коммерсант».

В августе Суворов был назначен гендиректором «Ленфильма» по распоряжению Росимущества, до этого он с конца февраля временно исполнял обязанности руководителя студии. Ранее Суворов работал помощником гендиректора «Ленфильма» по международным связям.

Бывшего главу киностудии Федора Щербакова объявили в розыск и просили заочно арестовать по делу о вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК). По данным следствия, осенью 2023 года он покинул Россию. ТАСС писало, что дело Щербакова связано с вымогательством у топ-менеджера Ростеха, мужа гендиректора телеканала ТНТ Тины Канделаки Василия Бровко. По версии следствия, подозреваемые требовали у него деньги, угрожая в случае отказа опубликовать некий компромат в телеграм-канале «Небрехня».

В начале декабря телеграм-каналы утверждали, что у «Ленфильма» якобы накопилось долгов на сумму более 250 млн рублей. В пресс-службе «Ленфильма» заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В январе прошлого года председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук сообщал, что с 2022 года «Ленфильм» работает без убытков и долгов не имеет. РБК пишет, что на сайте Федеральной службы судебных приставов есть информация о непогашенной задолженности студии на сумму 102,6 млн рублей.