Следствие просит заочно арестовать экс-главу «Ленфильма» Федора Щербакова, а также бывшего пресс-секретаря арт-кластера «Таврида» Дмитрия Жмуцкого по делу о вымогательстве. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Уголовные дела на Щербакова и Жмуцкого зарегистрированы 11 марта в Тверском районном суде. Оба мужчины обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). МВД объявило их в розыск.

Как передает ТАСС, дела Щербакова и Жмуцкого связаны с вымогательством у топ-менеджера Ростеха, мужа гендиректора телеканала ТНТ Тины Канделаки Василия Бровко. По версии следствия, подозреваемые обещали разместить о нем некую компрометирующую информацию в телеграм-канале «Небрехня», если он не заплатит определенную сумму.

Помимо Щербакова и Жмуцкого по этому же делу задержаны Антон Сафонов и Станислав Дайнеко. Они, как утверждает следствие, также принимали участие в публикациях канала «Небрехня». В конце октября 2023 года суд признал их виновными в вымогательстве и отправил в СИЗО.

Бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова объявили в розыск 19 февраля 2024 года. Осенью 2023 года он покинул Россию. Это произошло вскоре после ареста его бизнес-партнера Антона Сафонова, с которым Щербаков занимался развитием некоторых телеграм-каналов и компании «Диджитал софт».

На киностудии ситуацию с розыском Щербакова не комментировали, отвечали, что он якобы находится в неоплачиваемом отпуске до конца февраля. При этом 28 февраля в «Ленфильме» назначили ВРИО гендиректора, им стал продюсер Эдуард Суворов.

Щербаков возглавлял «Ленфильм» с 2020 года. До этого работал на «Первом канале», в «Интерфаксе» и аппарате правительства. Также он основал медиахолдинг 1MI.

Дмитрий Жмуцкий занимал должность пресс-секретаря арт-кластера «Таврида», до этого работал в крымских изданиях, в том числе в имиджевом журнале «Деловой Крым». По данным из соцсетей Жмуцкого, сейчас он находится в Грузии «в фитнес-путешествии».