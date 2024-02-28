Временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии «Ленфильм» назначили продюсера Эдуарда Суворова, сообщила «Фонтанка». Ранее возглавлявший компанию Федор Щербаков, который в середине февраля попал в базу розыска МВД, покинул ее.

По данным издания, кандидатуру Эдуарда Суворова на должность врио директора киностудии рекомендовал председатель совета директоров компании Федор Бондарчук. До этого Суворов числился на «Ленфильме» помощником генерального директора по международным связям (с 2022 года).

Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х годов он работал в комитете по культуре Госдумы. В 2013—2016 годах возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг». Также он занимал должность исполнительного директора в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски, а также курировал медиапроекты принадлежащего бизнесмену холдинга «Базовый Элемент».

Занимавшего до этого времени пост директора киностудии Федора Щербакова 19 февраля объявили в розыск. В пресс-службе «Ленфильма» тогда не смогли прокомментировать ситуацию и назвать статью, по которой разыскивается руководитель компании. Там сообщили, что Щербаков находится в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля.

Щербаков уехал из России в ноябре 2023 года. Агентство URA.ru связало отъезд с арестом в октябре бизнес-партнера Щербакова Антона Сафонова, обвиняемого в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. По информации издания, Сафонова и Щербакова связывали многие проекты, в том числе телеграм-каналы «Небрехня» и «Временное правительство», из-за информации в которых появилось дело о вымогательстве.

При этом на сайте «Ленфильма» в должности генерального директора по-прежнему указан Федор Щербаков.