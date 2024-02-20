Гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова могли объявить в розыск в связи с тем, что против него дали показания владельцы и администраторы телеграм-канала «Небрехня», сообщает РБК со ссылкой на источник. По данным собеседника издания, Щербаков считается неформальным куратором некоторых телеграм-каналов.

Днем 19 февраля МВД объявило Федора Щербакова в розыск по уголовной статье. По какой именно — ведомство не уточнило.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что гендиректор «Ленфильма» разыскивается в связи с вымогательством у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Собеседник агентства пояснил, что «следственные органы хотят проверить Щербакова на возможную причастность к этому преступлению». При этом источник ТАСС не уточнил в каком статусе по делу проходит гендиректор «Ленфильма». По информации «Фонтанки», Щербаков является свидетелем по этому делу.

В пресс-службе «Ленфильма» изданию «Деловой Петербург» сообщили, что Щербаков находится в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля. Обязанности гендиректора выполняет его заместитель по вопросам безопасности Алексей Тратников. Информацию о розыске и уголовной статье в пресс-службе прокомментировать не смогли.

Федор Щербаков — выпускник журфака МГУ. Карьеру он начинал на Первом канале, а затем работал в «Интерфаксе». Позже Щербаков перешел на госслужбу — работал в аппарате правительства и в администрации президента, занимал должность вице-губернатора Волгоградской области. В то же время он возглавил медиахолдинг 1st Media Invest (1MI), к которому относятся федеральные издания и региональные СМИ. С 2020 года Щербаков занимает должность генерального директора «Ленфильма».

Арест бизнес-партнера Щербакова

В ноябре 2023 года агентство URA.ru сообщало, что Федор Щербаков покинул Россию после ареста его бизнес-партнера Антона Сафонова, обвиняемого в вымогательстве. По словам собеседника агентства, Сафонова и Щербакова связывают многие проекты, например, телеграм-каналы «Небрехня» и «Временное правительство», а также ООО «Диджитал софт».

Сафонова арестовали в конце октября 2023 года по делу о вымогательстве более 2 млн рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Кроме того, суд рассматривал вопрос об аресте еще одного фигуранта дела — Станислава Дайнеко.

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, сообщалось, что Сафонов и Дайнеко якобы требовали у Бровко деньги в обмен на отказ публиковать в телеграм-канале «Небрехня» некий компрометирующий материал. Адвокат Сафонова Владимир Слащев тогда сообщил, что его подзащитный не признает вину. Он добавил, что Сафонов занимается оказанием PR-услуг по формированию репутации и за вознаграждение организовывает размещение материалов в СМИ и телеграм-каналах.

Это не первое дело, в котором администраторы телеграм-каналов требуют у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко деньги за удаление некой компрометирующей информации. 8 февраля Хамовнический суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова, которого признали виновным в вымогательстве денег у Бровко.

Кроме того, в мае 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко, которые являлись владельцами и администраторами телеграм-каналов «Проект Сканер» и Riddle, к восьми годам колонии по делу о вымогательстве средств у Бровко, а также его жены — телеведущей Тины Канделаки.