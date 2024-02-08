Хамовнический суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии администратора телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова. Его признали виновным в вымогательстве денег у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Телеграм-канал «Кремлевский мамковед» пишет о политических и социальных событиях в России. По состоянию на 8 февраля он имеет более 86 тысяч подписчиков.

Садовова арестовали в сентябре 2022 года. Его обвинили в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп. а, г, ч. 2 ст. 163 УК РФ). По этой статье ему могло грозить от 7 до 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, администратор телеграм-канала «Кремлевский мамковед» вымогал у Бровко деньги под угрозой распространения неких дискредитирующих сведений. Садовов размещал заказные посты, в которых содержалась информация, негативно выставляющая или позорящая личность.

За то, чтобы убрать такую публикацию, он требовал сумму, доходящую до нескольких сотен тысяч рублей, позже ставки повышались, и чтобы получить «блок» на дальнейшую публикацию негативной информации о жертве, Садовов, по версии следствия, требовал уже несколько миллионов рублей.

В ноябре 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии администратора телеграм-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина. Он обвинялся в вымогательстве 400 тыс. рублей у Василия Бровко за нераспространение и удаление негативных, компрометирующих и дискредитирующих сведений.

В конце мая 2023 года суд признал виновными и назначил по восемь лет колонии трем администраторам телеграм-каналов «Проект «Сканер» и Riddle — Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко — по делу о вымогательстве у Василия Бровко и его супруги, телеведущей Тины Канделаки 470 тыс. рублей.