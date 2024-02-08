Прокуратура запросила наказание для администратора телеграм-канала «Тушите свет» Ариана Романовского (Кузьмина), коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова и журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Обвинение попросило приговорить Романовского и Бигаева к 7,5 года, Суханова — к 8 годам колонии строгого режима.

Фигурантов дела арестовали в октябре 2022 года. Их обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова за так называемый «блок на негатив» в канале «Тушите свет». Дело рассматривается в Хамовническом суде Москвы в закрытом режиме по ходатайству представителя Чемезова.

Кирилла Суханова задержали в октябре 2022 года в ресторане после получения 800 тыс. рублей от представителя главы «Ростеха» Андрея Балдухаева. Позже были задержаны Романовский и Бигаев.

Согласно материалам дела, обвиняемые подготовили и опубликовали в канале «Тушите свет» сведения о главе «Ростеха» Сергее Чемезове, которые могут причинить «существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких». По версии обвинения, за удаление поста у Чемезова требовали 11 млн рублей.

Пост касался присутствия главы «Ростеха» на дне рождения миллиардера Андрея Бокарева. Как писала Baza, в сообщении говорилось, что Чемезов «пришел его поздравить», и они «дружат с детства».

После задержания Суханова в подмосковном доме Ксении Собчак прошел обыск. ТАСС и RT утверждали, что она проходила подозреваемой по делу. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин это не подтвердил. Сама Собчак временно уезжала в Литву. В середине ноября журналистка публично извинилась перед Чемезовым за действия коллег, которые «нанесли ему вред».