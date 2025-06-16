Полиция задержала мужчину, который участвовал в драке в городе Кудрово Ленинградской области и затем скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По информации источника РИА Новости в оперативных службах, задержанным оказался боец ММА Ислам Вагабов.

По данным регионального главка, 6 июня в ходе мониторинга интернета полиция обнаружила запись о драке с участием неустановленных лиц, предположительно произошедшей в Кудрово. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ).

В ходе расследования правоохранители выяснили, что драка произошла во дворе дома №18 на Европейском проспекте в Кудрово. Полицейским также удалось идентифицировать одного из участников конфликта, который скрылся с места происшествия. Им оказался 33-летний уроженец Махачкалы.

Спортсмена задержали 16 июня в том же районе, где произошла драка. Как пишет «Mash на Мойке», мужчина около двух месяцев скрывался от полицейских, а для конспирации даже побрился налысо. По данным телеграм-канала, Вагабова также подозревают в стрельбе по автобусу на Невском проспекте — инцидент произошел в апреле.

По информации «Mash на Мойке», после задержания бойца доставили в отдел полиции, там он пожаловался на состояние здоровья. В итоге мужчину госпитализировали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.