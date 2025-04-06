В деревне Липная Горка в Ленинградской области недалеко от дома подозреваемого в трех убийствах жителя нашли тело четвертого погибшего. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В ведомстве отметили, что найденные останки принадлежали мужчине 1964 года рождения, рядом с ним было найдено тело собаки. Их обнаружили в 200-300 метрах от дома, где проживал 57-летний подозреваемый в убийстве трех человек и покушении на убийство еще одного мужчины, отметили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие намерено просить суд отправить его в СИЗО.

По версии следствия, в ночь на 6 апреля главный фигурант дела, будучи пьяным, схватил ружье и «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» застрелил трех человек, еще один был госпитализирован. После этого стрелявший забаррикадировался в своем доме, где его задержали сотрудники Росгвардии.

«Известия» уточняют, что изначально у мужчины возник конфликт с пасынком. Во время ссоры он схватил ружье и застрелил молодого человека, после чего «вышел на улицу, где застрелил еще двоих человек и ранил третьего». В полицию сообщили очевидцы.

«Московский комсомолец» пишет, что после того, как подозреваемый перестал стрелять, он «ушел спать, даже не закрыв дверь в дом», а прибывшие полицейские нашли у него «пять видов огнестрельного оружия».

Как уточняет 47news со ссылкой на источник, подозреваемый вечером 5 апреля застрелил из охотничьего ружья «Вепрь» своего 32-летнего пасынка, 67-летнего знакомого, а также зятя, «которому на следующий день должно было исполниться 49 лет». Кроме того, по данным издания, был ранен в ногу 74-летний мужчина, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.