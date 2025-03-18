Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью. Члены экипажа погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов в Волосовском районе, уточнили в ведомстве.

Боекомплект на вертолете отсутствовал, отметили в министерстве. На место происшествия прибыли спасатели, в район падения воздушного судна также вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.

Информацию о крушении вертолета 78.ru также подтвердил глава районной администрации Сергей Ушаков.

Как пишет телеграм-канал Mash на Мойке, по словам очевидцев, крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди увидели огненную вспышку.