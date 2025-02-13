В результате падения обломков дрона на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

На месте происшествия работают оперативные службы. По словам Артамонова, работа станции аэрации не нарушена.

Губернатор также сообщил о падении обломков БПЛА на территории двух частных домовладений. По его данным, пострадавших нет.

В ночь на 13 февраля Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников. В нескольких районах Липецка было зафиксировано отключение электричества.

Воздушная тревога объявлялась на территории Липецка и округа, в Ельце и Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.

По данным Минобороны, за ночь были перехвачены и уничтожены 83 беспилотника: 37 — над Брянской областью; по 12— над Курской и Липецкой областями, 9— над Тверской областью, по 3 — над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один дрон — над Ростовской областью.