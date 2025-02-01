В Липецкой области в нескольких населенных пунктах пропал свет из-за упавшей отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Инцидент произошел в Елецком районе. В пресс-службе кабмина добавили, что погибших и пострадавших нет, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

О какой ракете идет речь, не уточняется. Однако в сообщении правительства Липецкой области отмечается, что ранее 1 февраля Минобороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины.

Портал «Новости Липецка» пишет, что жители одной из деревень Елецкого района сообщали, что слышали утром сильный грохот, после которого у них пропали электричество, вода, а также появились проблемы со связью.

Телеграм-канал Baza утверждает, что без света остались 540 домов, а местные якобы обнаружили «огромную воронку и подумали, что дело во вражеской ракете или БПЛА». В Минобороны РФ ситуацию не комментировали.