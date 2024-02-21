Правоохранительные органы стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы — провели совместную операцию по выявлению на территории своих государств граждан, действующих якобы по заданию российских спецслужб. Департамент госбезопасности Литвы сообщил о задержании предполагаемых шпионов.

«В рамках сотрудничества органов безопасности Литвы, Латвии и Эстонии в Латвии и Эстонии задержаны лица, которых подозревают в преступных действиях, совершаемых по заданию спецслужб РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Задержанные в Эстонии подозреваются в действиях, направленных против государственной безопасности, отмечают в департаменте. Там утверждают, что в Латвии подозреваемые содействовали российским спецслужбам в делах против государства.

По информации литовского департамента, часть подозреваемых — россияне, но некоторые также имеют двойное гражданство — России и Эстонии. В ведомстве назвали Москву ответственной за операции, которые якобы заключаются в распространении пропаганды, дезинформации и целенаправленных нарушениях законодательства разного характера. Аресты начались еще в декабре 2023 года, сообщили в литовском департаменте.

Государственная прокуратура Эстонии в конце прошлого года задержала злоумышленников, которые разбили стекла в автомобиле главы МВД страны Лаури Ляэнеметса, а также повредили машину редактора местного портала Delfi, пишущего на русском языке, Андрея Шумакова.

По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек, которых подозревают в совершении действий по поручению российских спецслужб. Как утверждают в эстонских правоохранительных органах, российские спецслужбы координировали гибридную операцию против безопасности Эстонии.

«Насколько известно Службе внутренней безопасности Эстонии, целью российской операции было посеять страх и создать напряженность в эстонском обществе», — отметили в ведомстве.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердила на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter) информацию о задержании российских агентов. «Мы знаем, что Кремль нацелен на все демократические общества. Наш ответ: открытость и разоблачение его методов», — написала она.

Кроме того, Служба государственной безопасности Латвии задержала мужчину с гражданством России и Эстонии, который в конце января 2024 года осквернил памятник. Как постановило ведомство, задержанный действовал по указу российских спецслужб.