В кинотеатрах Литвы не покажут новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и цапля» из-за «возможных связей с Россией» дистрибутора ленты — основанной в Эстонии компании Artgene. Об этом пишет портал Lrt.

В пресс-релизах, на которые ссылается издание Baltija.eu, литовские кинотеатры поясняют, что на странице представителя Artgene в LinkedIn была опубликована информация об организации проката японских фильмов в России. Кроме того, в связях с Москвой заподозрили французскую компанию Goodfellas, которой принадлежали первоначальные права на «Мальчика и цаплю». Lrt утверждает, что компания продала права российским кинопрокатчикам, а также «коммерческим структурам, связанным с российским капиталом», в странах Балтии.

«Каждый кинотеатр по своему усмотрению и в соответствии с собственной деловой этикой принимал решение о показе [мультфильма Миядзаки]. Как выяснилось позже, все прокатчики кино в Литве решили отказаться от проката», — говорится в пресс-релизе одного из кинотеатров.

Представители литовской киноиндустрии объяснили, что такое решение было принято в том числе для того, чтобы показать крупным торговым компаниям, что им не стоит «соблазняться деньгами дистрибьюторов, связанных с Россией».

«Литовское киносообщество призывает другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и потенциально вредные действия России для экономики стран Балтии и киноиндустрии, а также помешать России вести свой бизнес на этой территории», — отмечается в заявлении.

Отмена лекции Антона Долина* в Вильнюсе

Помимо отказа от прокат мультфильма Миядзаки, в Вильнюсе отметили лекцию российского кинокритика Антона Долина*. Изначально она должна была пройти в кинотеатре Pasaka, однако администрация отменила встречу.

«О причинах отмены, пожалуйста, спрашивайте администрацию Pasaka. Я знаю их официальную позицию, но не мое дело ее формулировать и озвучивать, да и комментировать бы не очень хотелось», — написал Долин* в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что встреча перенесена на другую площадку. Однако позднее стало известно, что и она отменила лекцию кинокритика. По словам Долина*, причины озвучены не были. Кроме того, он отметил, что в Литве отменен и показ фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст» с участием автора.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов