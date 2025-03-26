Четверо военнослужащих армии США погибли в Литве после завершения тактических учений на центральном полигоне армии страны в Пабраде. Об этом сообщил литовский новостной портал Lrytas.

По его информации, военные выехали с учений вечером 25 марта на гусеничном транспортном средстве и пропали. К их поискам были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы, дополнительно были задействованы силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств, передает Delfi.

В среду после продолжительных поисковых мероприятий машину, на которой военные выезжали с учений, обнаружили в болоте. По предварительным данным, весь экипаж погиб. Официально эта информация пока не подтверждена.

«Я бы хотел лично поблагодарить литовских военных и первых, кто пришел на помощь, они помогли нам в спасательной операции. Именно такая командная работа и помощь показывает важность нашего партнерства и человечности, неважно, какие флаги у нас на плечах», — сказал генерал-лейтенант Чарльз Костанца.

Ранее объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило о пропаже четырех американских солдат в Литве. Указывалось, что все они являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии и участвовали в плановых тактических учениях.