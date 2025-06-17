В Литве с помощью вертолета разыскивают 21-летнего россиянина, который, предположительно, выпрыгнул из транзитного поезда Адлер — Калининград в районе литовского приграничного города Кибартай. Об этом пишет Delfi.

По информации литовских правоохранительных органов, молодой человек пересек границу страны на законных основаниях, воспользовавшись упрощенным транзитным пропуском. За 25 минут до запланированного прибытия состава на станцию Кибартай (около 6:00 утра), проводник заметил, что дверь в одном из вагонов не заперта. По предварительной версии, именно через этот выход гражданин России мог незаконно покинуть поезд.

В ходе поисков, организованных полицейскими и пограничниками Литвы с применением вертолета и служебных собак, установить местонахождение пропавшего пассажира пока не удалось.

«Работают все возможные силы, работают с самого утра — специалисты со служебными собаками, эксперты. Мы видим, что люди активно делятся сообщением полиции, но пока беглец не найден. Проверяют отрезки ж/д путей, прилегающие к ним территории, проводят активные действия. Мы призываем общество информировать полицию, если кто-то заметит этого человека», — сказала представитель Мариямпольской полиции Ева Петрулявичене.

Отец молодого человека в беседе с телеграм-каналом Shot признался, что поступок сына стал для него неожиданностью. Незадолго до происшествия юноша навещал родственников в Московской области, не проявляя никаких тревожных признаков в поведении и не сообщая о своих намерениях.

При этом мужчина рассказал, что его сын постоянно «искал себя». В поисках своего места в жизни он жил с родными в Подмосковье, Уфе и даже летал на время в Турцию, но «ему везде не нравится». По словам родственников молодого человека, он не имел связей с экстремистскими группировками и не проявлял радикальных убеждений.

Мотивы поступка россиянина пока неизвестны. В случае задержания ему предстоит выплатить штраф от 70 до 300 евро с последующей депортацией из Литвы. В настоящее время правоохранительными органами уже инициировано административное расследование.

Российские поезда в Калининград с 2020 года осуществляли транзит через Литву без плановой высадки и посадки пассажиров, но на пограничных станциях «Кена» и «Кибартай» происходили проверки документов. Фактически пассажиры использовали эти остановки для неофициальной посадки. Новые правила, введенные литовскими властями с 1 марта 2024 года, полностью исключили такую возможность.