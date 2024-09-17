На территории Ливана массово сдетонировали устройства связи, которыми пользовались члены движения «Хезболла», сообщило агентство Al Jazeera. В результате взрывов пострадали около 2,8 тысяч человек, не менее восьми, в том числе ребенок, погибли, рассказал глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд во время пресс-конференции.

По словам министра, в результате массовой атаки погибла восьмилетняя девочка, также известно о гибели нескольких бойцов движения «Хезболла».

Абъяд сообщил, что в результате взрывов пейджеров в разных частях Ливана, по меньшей мере, 2750 человек получили ранения. По его словам, около 200 из них находятся в тяжелом состоянии.

Около ста больниц страны оказывают помощь пострадавшим. Минздрав республики обратился к медицинским работникам с призывом выйти на дополнительные смены, чтобы помочь коллегам и тем, кто нуждается в их помощи. Кроме того, ведомство рекомендовало медикам отказаться от использования пейджеров. По словам Абъяда, многие пострадавшие получили ранения лица, рук и живота.

Иранское агентство Mehr утверждает, что в результате взрыва в Бейруте также пострадал посол посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его доставили в одну из больниц ливанской столицы. Супруга дипломата заверила, что муж получил легкие ранения. По данным Mehr, от взрыва пострадали еще двое сотрудников иранского посольства в Бейруте.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что первые взрывы прозвучали примерно 15:45 по местному времени (16:45 по московскому времени) и продолжались в течение часа в разных регионах Ливана, в том числе на юге страны и в столице — Бейруте. Источники утверждают, что сдетонировали пейджеры новой модели, которые появились у членов «Хезболлы» в последние месяцы.

Представитель движения в разговоре с агентством отметил, что взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась «Хезболла» с начала военного конфликта с Израилем в 2023 году.

Местные телеканалы поделились записью с камер видеонаблюдения, на которой видно, как самопроизвольно взрывается небольшое портативное устройство, находящееся рядом с кассой в продуктовой лавке, отмечает Reuters. Рядом в это время расплачивался человек.

Представитель «Хезболлы» сообщил Associated Press, что новая модель портативного пейджера перед тем, как сдетонировать, сильно нагрелась. Другой источник, близкий к движению, в разговоре с агентством AFP заявил, что взрывы произошли в результате «израильского взлома» системы связи.

Движение «Хезболла» возложило ответственность за произошедшее на Израиль. МИД республики обвинил израильских военных в кибератаке.

Израиль пока не комментировал информацию.