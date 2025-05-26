В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу фанатов одноименного футбольного клуба, которые пришли на парад в честь победы команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ). BBC News со ссылкой на полицию Мерсисайда пишет, что после столкновения был задержан 53-летний гражданин Великобритании.

«Мы можем подтвердить, что задержанный — 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля», — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит. В результате наезда автомобиля на толпу пострадали по меньшей мере 17 человек, передает The Daily Telegraph со ссылкой на очевидцев. На месте происшествия работают полицейские, медики и представители других экстренных служб.

Очевидица происшествия, которая наблюдала за парадом из окна, рассказала Sky News, что после столкновения участники парада бросились преследовать машину и попытались разбить ее, но их оттеснили полицейские.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что события в Ливерпуле ужасают. «Сцены в Ливерпуле ужасны, мои мысли со всеми пострадавшими», — сказал он. Политик также выразил благодарность полиции и службам экстренной помощи за их быструю и оперативную реакцию на инцидент.

Команда Арне Слота досрочно выиграла чемпионат Англии. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.