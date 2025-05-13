Военная операция в столице Ливии Триполи успешно завершена, сообщает пресс-служба Министерства обороны, подчиняющееся Правительству национального единства (ПНЕ).

«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — сказано в сообщении ведомства.

Деталей операции военные не раскрыли.

Вечером 12 мая Al Wasat сообщил, что был убит глава ливийского Аппарата поддержки стабильности (SSA) при президентском совете страны в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли. После этого в нескольких районах Триполи началась стрельба.

В столице было объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи находились в состоянии повышенной готовности. Также работу приостанавливал столичный международный аэропорт Митига, рейсы были перенаправлены в Мисурата, который находится в 200 км восточнее Триполи.

МВД, которое подчиняется ПНЕ, в обращении к гражданам призвало «взять на себя обязательство оставаться в своих домах и не выходить на улицу ради собственной безопасности».

Согласно последней информации, пострадали шесть человек, также обесточенными остаются несколько районов Триполи.

Французское и американское посольства призвали к деэскалации. В посольстве России отметили, что обстановка в районе представительства спокойная, обращений от россиян не поступало.