В Луганской народной республике (ЛНР) в результате подрыва автомобиля погиб замглавы Центра по обслуживанию образовательных организаций Валерий Чайка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Старобельского района ЛНР Владимир Чернев.

Взрыв произошел в 13:30 около старобельского филиала Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

По словам Чернева, Чайка «был наставником для многих поколений государственных служащих», а также «стоял у истоков становления Старобельска после освобождения от украинских бандформирований».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК, ч. 1 ст. 223.1 УК). Устройство, сработавшее в автомобиле Чайки, не установлено, говорится в релизе. По делу назначены экспертизы, включая взрывотехническая.

В ноябре 2023 года в результате подрыва автомобиля в Луганске погиб бывший начальник управления народной милиции Михаил Филипоненко. По словам его сына, взрывное устройство было заложено в районе водительского места, мужчина погиб на месте. Ответственность за подрыв взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. СК России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.