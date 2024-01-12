Советский и российский искусствовед, основатель Московской биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн умер в Лондоне после продолжительной болезни в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале выставки.

В некрологе отмечается, что последние дни жизни Бакштейн провел в больнице, «но врачи уже не были в состоянии победить болезнь». Представители выставки выразили соболезнования жене искусствоведа Кэти Диппуэл, а также их детям и близким.

В соцсетях Кэти Диппуэл сообщила, что ее муж ушел из жизни «тихо и спокойно».

В сообщении Бакштейн назван «одним из тех, кто превратил первые десять лет XXI века Москвы в фейерверк мирового современного искусства».

«Сегодня только в официальной биографии Иосифа Бакштейна сохранилась запись о его фундаментальном образовании в сфере тяжелого машиностроения. Во всем мире знают его как куратора и искусствоведа», — говорится в некрологе.

Иосиф Бакштейн родился 21 сентября 1945 года в Москве. В 1968 году окончил Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ). C 1969 по 1991 год работал в различных НИИ на должностях старшего инженера и старшего научного сотрудника. В 1985 году окончил аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, став кандидатом философских наук.

В конце 1980-х Бакштейн в качестве куратора начал организовывать в Москве выставки неформального искусства. В их числе выставки Клуба авангардистов (1987-1991), проект концептуалистов в Бутырской тюрьме (1992), а также различные выставки российских художников за рубежом.

В начале 1990-х годов Бакштейн стал ведущим научным сотрудником Института культурологии РАН, а также основал Институт проблем современного искусства и стал его директором. После того, как в 2018 году он покинул основанный им институт, частный вуз получил название Институт современного искусства Иосифа Бакштейна.

В 2005 году Бакштейн выступил в роли куратора первой Московской биеннале современного искусства. В 2016 году сложил с себя полномочия комиссара выставки.

Всего Бакштейн курировал более 30 выставок. Среди них выставки Нормана Фостера, Йоко Оно, Ильи и Эмилии Кабаковых. Также курировал российские экспозиции на зарубежных биеннале, включая Венецианскую (1999).

Кроме того, Бакштейн написал более 70 публикаций по истории и теории изобразительного искусства. Был членом Российской академии художеств, Союза художников России, а также Международной ассоциации художественных критиков (AICA).