Лондонская полиция спустя почти сутки задержала мужчину, подозреваемого в убийстве из арбалета семьи спортивного комментатора телеканалов «Би-би-си» и Sky News Джона Ханта, сообщила газета The Times. В результате нападения погибли две дочери журналиста 25-летня Луиза и 28-летняя Ханна, а также супруга Ханта Кэрол.

По информации издания, трагедия произошла вечером 9 июля в доме Ханта в пригороде Лондона — городе Буши, пока журналист был на работе. По возвращении домой мужчина обнаружил жену и дочерей тяжело ранеными и сразу вызвал скорую помощь, но ни одну из женщин спасти не удалось — все скончались на месте, пишет The Times.

По данным полиции, убийцей оказался 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда, который, по информации The Daily Mail, был бойфрендом одной из дочерей Ханта — погибшей Луизы. Полицейским удалось его задержать только спустя сутки в районе кладбища Энфилда. У преступника были ранения, поэтому его направили в больницу, пишет The Times.

Полиция выяснила, что перед убийством подозреваемый связал своих жертв. Камеры наблюдения на улице запечатлели молодого человека, который вышел из дома журналиста, держа в руках крупный предмет, накрытый белой простыней, пишет газета. После этого преступник садится в автомобиль и уезжает. Согласно записям с камер, все произошло около 19 часов вечера (21:00 по московскому времени).

Несколько соседей рассказали The Times, что примерно в это время слышали женские крики. Через некоторое время район оцепила полиция, сотрудники правоохранительных органов просили местных жителей не покидать дома без особой необходимости, пока разыскивают вооруженного мужчину.

Суперинтендент полиции Джон Симпсон заявил, что убийство было тщательно спланировано и совершено с определенной целью. Правоохранительные органы установили, что убийца использовал арбалет, но также не исключают возможность применения и других видов оружия.

По данным Sky News, Клиффорд ранее работал охранником. Источники телеканала сообщили, что до этого мужчина проходил службу в британской армии. The Times пишет, что старший брат Клиффорда был осужден за убийство и приговорен к 23 годам заключения. По данным издания, он совершил наезд на 18-летнего юношу, который повредил автомобиль Клиффорда-старшего. В результате этого происшествия молодой человек погиб.

The Times пишет, что после случившегося в Великобритании планируют пересмотреть закон о владении арбалетом. Издание отмечает, что для приобретения и владения арбалетом в королевстве не нужна лицензия, при этом в стране запрещено ношение этого оружия в общественных местах.

В январе и марте этого года уже были случаи, когда преступники с арбалетом нападали на людей, а данная история может привести к реальному ужесточению закона о владении арбалетом, пишет The Times.