В Луганске около 23:00 мск прогремело несколько взрывов, которые привели к пожару на окраине города. Об этом сообщают РИА Новости и «Луганскинформцентр».

Местные жители в соцсетях пишут, что огнем охвачена городская нефтебаза. Информацию об этом также подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Поздней ночью враг нанес удар по мирному Луганску — обстреляли нефтебазу, расположенную в черте города», — написал Пасечник в своем телеграм-канале.

Предположительно, по городу нанесли ракетный удар, передает телеграм-канал «Военный Осведомитель».

По информации телеканала «360», оперативные службы Луганска подтвердили, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе начался пожар. На месте работают все оперативные службы города. О пострадавших не сообщается.

Телеграм-канал «Архангел спецназа» пишет, что украинская армия атаковала Луганск ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса MGM-140B ATACMS Block IA с радиусом действия 300 километров.