Бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате подрыва автомобиля в центре Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах республики.

По словам собеседников агентства, экс-парламентарий получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва его машины у стадиона «Авангард».

Информацию о гибели Попова позднее подтвердил действующий депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров. «Погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР третьего созыва, участник Народного Ополчения Донбасса, вставший на защиту Республики с первых дней, Олег Николаевич Попов. Это уже второе покушение на Олега», — написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что первое покушение на Попова было совершено 20 сентября 2022 года. По его словам, «в результате сложной операции соответствующих служб, исполнитель тогда был задержан». Заказчиком выступили сотрудники Службы безопасности Украины, утверждает Юров.

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