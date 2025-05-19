Правобережный межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели акробатки после падения с «Колеса смерти» в Магнитогорском цирке, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ — о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. В соответствии с законодательством по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

По данным следствия, 17 мая неустановленные должностные лица из Магнитогорского государственного цирка нарушили правила охраны труда, которые предписано соблюдать при подготовке цирковых номеров.

22-летняя артистка выполняла акробатический трюк на аппарате «Колесо смелости» на высоте более 4 метров без страховки и пассировки, сорвалась и упала на арену цирка. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Причиной смерти стал перелом позвоночника.

Следователи осмотрели место происшествия, запросили необходимую документацию, допросили очевидцев случившегося и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, а теперь продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Телеграм-канал «Цирковые» уточняет, что жертвой ЧП стала Виктория Баландина — кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике из женской акробатической тройки FOX (Челябинск). Она была привлечена к репетиции частного цирка-шапито «Виват», проводившейся на манеже Магнитогорского филиала ФКП «Росгосцирк» перед выездом на гастроли в Сухум.

FOX — единственное женское акробатическое трио в Челябинске — выступает с репертуарными номерами на мероприятиях. «Всегда стараемся подстраиваться под любую сцену и высоту потолка», — говорится в описании коллектива на его странице в соцсети.

Реквизит «Колесо смерти», на котором работают артисты номера под руководством В. Н. Сазонова, был установлен для фотофиксации перед прохождением таможенных процедур на границе с Абхазией, уточняется в сообщении телеграм-канала.

Номер «Колесо смерти» считается одним из самых опасных в цирковом репертуаре, поскольку из-за особенностей конструкции и вращения обеспечить страховку практически невозможно, но при этом акробат поднимается на высоту до 10 метров.

«У нас произошло горе. Вика погибла. Колесо в прямом смысле оказалось для Виктории колесом смерти», — написала в соцсетях другая участница акробатического шоу FOX Алеся Митина. Девушка объявила о сборе средств в помощь родственникам погибшей.