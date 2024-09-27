В Махачкале произошел взрыв на АЗС с последующим возгоранием, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Дагестана.

Взрыв произошел в районе села Новый Хушет, телеграм-каналы пишут о серии взрывов. По словам корреспондента «Известий», было слышно «три хлопка».

По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в минздраве Дагестана. У четырех пострадавших осколочные ранения и ожоги. Под завалами есть люди, сообщает Baza. На место выехало более 10 бригад скорой помощи.

На место выехал глава Дагестана Сергей Меликов.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь — медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», — сообщил он.

Предположительно взрыв произошел во время проведения работ с бензовозом. Взрывом повредило линии электропередачи, в ближайших населенных пунктах пропал свет, пишет Mash. Также повреждены автомобили, здания молельни и столовой рядом с заправкой.

Прокуратура Дагестана организовала проверку, на место выехал прокурор республики Виктор Эпп. Будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности на объекте, заявили в ведомстве.

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