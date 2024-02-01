Боец смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасул Мутаев был убит возле подъезда жилого дома на улице Гапцахской в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан.

В промоутерской компании AMC Fight Nights подтвердили гибель спортсмена. «За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким!», — сказано в сообщении во «ВКонтакте».

По данным регионального МВД, сообщение о том, что возле дома по улице Гапцахской в Махачкале слышны выстрелы поступило 31 января в 22:30.

«Неизвестный произвел несколько выстрелов из оружия неустановленного образца в 21-летнего жителя Махачкалы. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники УУР МВД Дагестана. Личность подозреваемого уже установлена, сотрудники полиции принимают меры к задержанию, добавили в МВД.

SHOT писал, что неизвестный подошел к Мутаеву со спины возле его дома и восемь раз выстрелил из пистолета. Телеграм-канал уточнил, что летом 2023 спортсмена уже пытались застрелить.

По данным SHOT, Мутаев тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Телеграм-канал отмечает, что по подозрению в убийстве бойца разыскивают 18-летнего жителя села Коркмаскалы.