В Махачкале ледяная глыба рухнула на женщину с маленьким ребенком на руках, их госпитализировали. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Инцидент произошел днем 3 марта в Кировском районе города. На опубликованных телеграм-каналом «ЧП Кавказ» кадрах видно, как женщина с ребенком на руках проходит мимо жилого дома — внезапно на них с крыши обрушивается наледь. После чего прохожая падает на землю, выронив из рук малыша. К пострадавшим сразу же подбежали очевидцы.

«ЧП Кавказ» писал, что медики диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму с ранами теменной и затылочной части головы. Пострадавшую доставили в больницу — ее состояние, по данным канала, оценивают как средне-тяжелое.

ТАСС в пресс-службе Минздрава региона сообщили, что состояние женщины и ребенка оценивается как средней степени тяжести. «Подъему» в мэрии Махачкалы заявили, что, по предварительным данным, жизни ребенка ничего не угрожает. RT также отмечал, что он не пострадал.

СК возбудил уголовное дело. Следователи устанавливают все детали произошедшего, ведомство проверит ответственных за уборку снега и наледи с крыши дома и подъездов.

В администрации Махачкалы «Подъему» рассказали, что в последние дни из-за погодных перепадов в городе активно образовывалась наледь. Инцидента не помогли избежать даже дополнительные сотрудники, которых неофициально привлекли к работе по очистке крыш, уточнили в мэрии.