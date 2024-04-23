Два военных вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции парада Королевского военно-морского флота Малайзии, погибли десять человек, пишет Malay Mail.

По данным издания, один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, а другой — в бассейн при стадионе. В одном из них было трое членов экипажа, в другом — семеро.

В военно-морском флоте подтвердили, что все члены экипажа были признаны погибшими на месте происшествия, тела отправлены в госпиталь базы Лумут для опознания. Также для установления причины инцидента будет сформирован следственный орган.

Военно-морской флот уточнил, что в небе столкнулись вертолет AgustaWestland AW139 для морских операций и его малогабаритный аналог Eurocopter Fennec. ВМФ также призвал очевидцев не распространять видеозаписи аварии, чтобы «защитить интересы семей погибших и сохранить целостность процесса расследования».