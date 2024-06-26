Лидер Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах как Гриша Таганский, скончался в московском СИЗО «Матросская тишина» от сердечного приступа. Об этом сообщили телеграм-каналы «112» и SHOT.

По их данным, в ночь на 26 июня 67-летнему Рабиновичу резко стало плохо. Предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Адвокат Надежда Ерусланова в беседе с РБК подтвердила информацию о смерти Рабиновича.

Таганская ОПГ — одна из старейших в России преступных группировок. В Генпрокуратуре ранее отмечали, что преступное сообщество не позднее 1991 года создали Игорь Жирноклеев, а также Александр Грабер и Игорь Шилов (обоих уже нет в живых), после чего в него вошли еще более десяти человек, включая Рабиновича. Согласно материалам дела, Жирноклеев с 1999 года стал единоличным руководителем Таганской ОПГ, а Рабинович с 2003 года стал его «правой рукой».

В бизнес-центре «Башня-2000» в Москве был арендован офис для встреч между членами преступной группировки и их главарями. Злоумышленники отслеживали местонахождения жертв, прослушивали их жилища и телефонные разговоры, а также незаконным путем приобрели различные виды оружия.

В числе преступлений, которые были совершены в Москве в 2003-2017 годах по указанию Жирноклеева и Рабиновича, Генпрокуратура называла:

— убийство Владимира Рощина на шоссе Энтузиастов,

— похищение и убийства Сергея Скорнякова на улице Зеленодольской,

— убийство директора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева на улице Новочеремушкинской,

— убийство юриста ОАО «Универмаг «Москва» Андрея Бралюка на улице Ельнинской,

— убийство Армена Аванесова, тело которого было найдено на улице Люблинской,

— убийство адвоката Натальи Вавилиной на Алтуфьевском шоссе,

— похищение, ограбление и убийство предпринимателя Алексея Покровского (в Ярославской и Московской областях).

Участников Таганской ОПГ обвинили в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве более двух лиц, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств.

Жирноклееву и Рабиновичу вменялось в том числе пособничество в убийстве криминального авторитета Деда Хасана (Аслана Усояна). Сами они вину не признали, передавал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Деятельность Таганской ОПГ была пресечена в 2019 году, когда ее активные члены были задержаны и арестованы. Дело Рабиновича и других участников Таганской ОПГ рассматривает Мосгорсуд.