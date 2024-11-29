Статья с рекомендациями по сбору «тревожного чемоданчика», которую сегодня многие СМИ подали как новую, на самом деле была опубликована еще в 2020 году. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе МЧС.

«Это [статья] 2020 года. Все вопросы к журналистам. Дату публикации же можете увидеть. [Массово подхватили] просто потому, что эта тема совпадает с повесткой. Вот и все», — сообщили в ведомстве.

29 ноября большинство российских СМИ опубликовали рекомендации МЧС по сбору «тревожных чемоданчиков». В материале, размещенной в разделе «Гражданская оборона» на сайте министерства, рассказывается о том, как себя вести на зараженных радиацией территориях, правилах и порядке использования противогазов, занятия убежищ и так далее.

Схожие статьи выходили, например, на сайте ГУ МЧС по ХМАО — Югре, правительства Крыма в 2023-м, а также на сайте самого МЧС России в 2017 году.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщил, что при поддержке государства запустил в Дзержинске (Нижегородская область) серийное производство модульных сооружений «КУБ-М». Каждое из них вмещает 54 человека и способно, как утверждает ведомство, на 48 часов защитить от радиации, воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва.