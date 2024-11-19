Российские мобильные убежища «КУБ-М» вряд ли смогут защитить граждан от ядерного оружия, но подходят для того, чтобы успокоить людей и изолировать их от последствий радиации. Об этом RTVI заявили глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов и инженер-физик программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщил, что при поддержке государства запустил в Дзержинске (Нижегородская область) серийное производство модульных сооружений «КУБ-М». Каждое из них вмещает 54 человека и способно, как утверждает ВНИИ, на 48 часов защитить от радиации, воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва.

Что ждет людей в модуле «КУБ-М» при ядерном взрыве

Если модуль находится достаточно далеко от эпицентра взрыва ядерной бомбы, то в течение 48 часов люди, которые укрылись в модуле, действительно могут быть защищены, отметил Арбатов.

«Но когда они выйдут из укрытия, тогда им придется испытать на себе все, что осталось после ядерного удара. В 1980-е годы говорилось, что в случае обмена массированными ядерными ударами выжившие позавидуют мертвым. Наверное, для того, чтобы было кому позавидовать, эти укрытия пригодятся», — сказал он.

Арбатов уточнил, что при массированном ядерном ударе такие убежища будут бесполезными. Но если речь идет о единичном применении тактического ядерного оружия, тогда, возможно, шансы есть, допустил эксперт.

«Если укрытие окажется рядом и будет на достаточном расстоянии [от эпицентра взрыва], тогда тем, кто в нем, повезет — и они сразу не погибнут. Тактические ядерные боеприпасы имеют различную мощность, некоторые по мощности в 10 раз больше хиросимской бомбы. Вспомните, что с Хиросимой произошло после взрыва такого боеприпаса. По нынешней классификации это вполне тактический боеприпас», — объяснил собеседник RTVI.

Ожаровский считает, что никакое убежище не может спасти гражданское население от ядерного оружия «по одной простой причине — у населения не будет времени добраться до убежища».

«Чтобы все сработало, нужно за период меньше подлетного времени ракеты каким-то образом доставить население в убежища. Это может произойти только в том случае, если они стоят во дворах домов или рядом с местом работы людей. Поэтому, пока этого не произошло, говорить о том, что это [убежище] может сыграть какую-то роль в спасении населения в случае гипотетического ядерного удара, просто не приходится», — предупредил физик.

Те 48 часов, которые указывает производитель, — это время, на которое укрытие «изолирует людей от окружающей среды», считает Ожаровский. Потом им все равно придется выйти, чтобы пополнить запасы воды, еды и так далее, добавил он.

«Не думаю, что оно может спасти в случае ядерного удара, поскольку ударная волна сметет все это, перевернет и разметает. А вот обеспечить фильтрацию воздуха, чтобы опасные вещества не проникали в это убежище и люди дышали фильтрованным воздухом и пили незагрязненную воду, такое убежище может. Задача — обезопасить от первого, самого сильного возможного облучения или отравления. А дальше, после 48 часов, предполагается, что ветер и вода как-то опасные вещества развеют вокруг и можно будет покинуть это убежище», — пояснил эксперт.

О том, почему в России начали серийный выпуск «КУБ-М»

Арбатов не исключил, что запуск модулей в производство связан с тем, что «ядерное оружие вышло опять на передний план» на фоне усиления ядерной риторики разных стран и международных конфликтов.

«Это [убежище] может быть каким-то спасением при очень ограниченном ядерном ударе. Но и в нашей доктрине, и в американской, и в натовской вероятность таких ударов ставится под большое сомнение. Но даже после ограниченного удара вероятность эскалации исключительно велика. Поэтому на что это [производство] рассчитано, я не знаю», — признал он.

Ожаровский предположил, что Россия, запустив серийное производство «КУБ-М», вновь создает убежища, как это было в годы СССР, когда некоторые предприятия и города были ими обеспечены. К тому же этого требует федеральное законодательство, напомнил эксперт.

«Сейчас в таких помещениях в лучшем случае находятся коммерческие магазины или музеи холодной войны. В худшем — они заброшены, затоплены, разворованы и не могут выполнить роль убежища. Поэтому во исполнение законодательства требуется обеспечение возможности укрытия населения от различных видов катастроф, например, от природных. Возможно, такой заказ, выданный нижегородскому предприятию, объясняется тем, что кто-то озаботился исполнением закона России. Это, конечно, странно, но такое тоже бывает», — рассуждает собеседник RTVI.

Зачем еще могут понадобиться укрытия «КУБ-М»

Такие убежища важны, если нужно успокоить общество, предположил Арбатов.

«Людям хочется надеяться, что как-то можно выжить [в ядерном конфликте]. Может быть, чтобы успокоить общественное мнение, такие программы могут какую-то роль сыграть. Но об этом надо спрашивать у тех, кто это разрабатывает и утверждает. Конечно, это оборонный заказ, и они, наверное, имеют какие-то аргументы в пользу этой программы», — считает он.

По мнению Ожаровского, такие укрытия могут быть полезны для тех, кто живет недалеко от «радиационно опасных объектов» — АЭС, комбинатов, работающих с радиоактивными материалами, химических производств и так далее.

«При ЧС техногенного характера потребуется укрытие для людей, чтобы они не надышались опасными химическими веществами или не подверглись внутреннему облучению от опасных радиоактивных веществ. Поэтому какой-то смысл в этом есть. Я считаю, что если города-спутники атомных электростанций, например, Удомля, Курчатов, Сосновый Бор и другие в радиусе 50 км от АЭС, будут ими обеспечены, это совершенно неплохо», — поделился Ожаровский.