Мобильные убежища модульного типа могут появиться в России. Они должны будут защищать население «от воздействия всех типов оружия, в том числе ядерного», говорится в проекте постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

В пояснительной записке к проекту указано, что имеющихся защитных сооружений гражданской обороны может быть недостаточно для укрытия населения, так как «сооружения подземного пространства технически невозможно приспособить под эти цели».

У модульных убежищ есть «ряд преимуществ над капитальными сооружениями» — они могут постоянно менять место своего расположения и располагаться даже на ограниченном участке территории, сказано в документе.

В конце декабря 2023 года ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) рассказали о разработке мобильного убежища модульного типа «КУБ-М» для защиты от излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности на протяжении 48 часов.

Как отмечало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВНИИ ГОЧС, в базовую комплектацию модульного блока входят два помещения — технический и жилой блоки. Последний, по словам ученых, вмещает 54 человека, однако за счет установки дополнительных модулей это число может увеличиться.

Транспортировка и установка модуля почти в два раза дешевле возведения стационарного защитного сооружения, а срок изготовления и монтажа «КУБ-М» не превышает трех месяцев, добавили ученые ВНИИ ГОЧС.