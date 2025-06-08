В Мелитополе Запорожской области произошел мощный пожар: загорелись цеха завода «Гидромаш», пишет «Комсомольская правда — Запорожье». Информацию о ЧП подтвердил в своем телерам-канале глава региона Евгений Балицкий, уточнив, что оно произошло по «бытовым причинам», а не в результате диверсии.

Очевидцы утверждают, что загорелись неработающие цеха предприятия, выпускающего гидравлические установки. Огонь и дым, поднимающийся над заводом, видно из разных районов Мелитополя. Для проезда пожарных был перекрыт мост на Новый Мелитополь, а водителей гаишники попросили объезжать зону ЧП через Авиагородок и «быть внимательными на маршруте».

Жительница дома в районе завода Валентина рассказала КП, что боялась распространения огня с цехов на ближайшие постройки, в том числе жилые. «У дома ведь покрытие смоляное на крыше, могла вся смола в нас полететь. Но спасатели быстро примчались, тушить начали оперативно», — поделилась женщина.

Мелитопольцы пишут в соцсетях, что поначалу приняли пожар за последствия атаки беспилотников. Причина возгорания пока не установлена, но Балицкий уже заверил, что это не была диверсия.

«Предварительно, возгорание случилось по бытовым причинам, диверсий в отношении предприятия зафиксировано не было. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, причины возгорания будут озвучены после экспертизы», — написал он в своем телеграм-канале.

Жителей Мелитополя губернатор призвал сохранять спокойствие и пообещал, что в ближайшее время автомобильное движение на Новый Мелитополь будет снова открыто.

Мелитопольский машиностроительный завод «Гидромаш» был создан в 1943 году, он проектирует, выпускает и обслуживает гидравлические подъемники. Когда Запорожская область являлась украинской территорией, это было единственное производство автоподъемников в стране, но находилось в полуразваленном состоянии и готовилось к продаже с торгов.