Западные союзники Украины начинают утрачивать веру в ее возможности повлиять на ситуацию в зоне конфликта и переломить ход событий, заявил в интервью «Ленте.ру» заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Он напомнил, что за последние месяцы представители стран Запада в Совете безопасности ООН ни разу не запросили провести заседание в связи с вторжением Вооруженных сил Украины на территорию Курской области, поскольку это была «безрассудная атака, в ходе которой киевский режим не только совершил множество чудовищных преступлений, но и понес огромные потери».

По словам замглавы МИД России, из-за провального решения Киева напасть на Курскую область украинский фронт «окончательно посыпался» на восточном направлении, и Запад не мог этого не заметить — он начал терять веру в возможность «киевского режима» переломить ситуацию.

Вершинин убежден, что западные сторонники Киева после вторжения ВСУ в Курскую область начали «постепенно готовиться к сворачиванию проекта “Украина”».

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Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что на прошедшей в сентябре Генассамблее ООН украинская проблематика либо не затрагивалась вообще, либо оказывалась на периферии обсуждаемых вопросов. По словам Вершинина, представители «коллективного Запада» говорили об Украине только «пропагандистскими клише», тем самым пытаясь «искусственно поддерживать тему на плаву».

Дипломат подчеркнул, что отношение Запада к Совбезу ООН и самой организации не позволит ей оказать существенное влияние на урегулирование украинского конфликта. Сначала, пояснил Вершинин, «западники» должны радикально поменять свой подход к работе СБ и международно-правовым нормам в целом, чтобы по-новому выстраивать межгосударственное общение. Без этого, утверждает замглавы МИД России, Совбез ООН не сможет «полноценно реализовывать свой громадный потенциал по долгосрочному решению ключевых кризисов».