Казахстан пытаются склонить к следованию антироссийским санкциям, республика подвергается «беспардонному» давлению. Об этом директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил в специальном интервью RTVI.

«Мы наблюдаем, какому беспардонному давлению подвергается дружественная нам страна, Казахстан, со стороны тех государств, которые хотят склонить ее к следованию незаконным антироссийским санкциям. Я бы хотел подчеркнуть это слово — незаконным — поскольку, согласно международному праву, только Совет Безопасности ООН от имени международного сообщества вправе накладывать санкции или иные ограничения на кого бы то ни было», — заявил Стерник.

По его словам, в Москве не хотели бы, чтобы дружественный Казахстан «испытывал какие-то сложности в этой связи».

«Вместе с тем обращаем внимание на то, что западная политика ограничения неоспоримого права той или другой страны развивать свои хозяйственные связи, по сути, ставит под большой вопрос надежность западных государств как торгово-экономических партнеров», — продолжил Стерник.

Россия убеждена, что «в Астане это хорошо видят и понимают», отметил собеседник RTVI.

«Мы сами никогда не накладываем ограничений на сотрудничество с Казахстаном или с какой-либо другой страной, если это сотрудничество отвечает взаимным интересам. И разумеется, на основе этого понимания мы продолжим выстраивать наши отношения в дальнейшем», — добавил Стерник.

В октябре замглавы МИД Казахстана Роман Василенко в интервью польскому агентству PAP заявил, что власти страны не хотят, чтобы ее территория использовалась для обхода антироссийских санкций.

«Казахстан не вводил санкции против России, и Казахстан не присоединился к санкциям против России. В то же время мы не хотим, чтобы нашу территорию использовали для обхода санкций», — говорил Василенко.

Казахстан принимает меры, чтобы этого не происходило, поскольку не хочет, чтобы его компании подвергались вторичным санкциям, пояснил он. Позиция Астаны известна и понятна и Западу, и России, подчеркнул Василенко.