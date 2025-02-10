Россия вряд ли вернется в Совет Европы (СЕ) в связи с тем, что организация сейчас проводит сугубо конфронтационный курс в отношении. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников.

«В таких условиях не то что о возвращении, но и возможности взаимодействия с этой организацией говорить не приходится»,- сказал дипломат.

Он также отметил, что Совет Европы пытается создать псевдоправовые механизмы для привлечения России к ответственности за действия в отношении Украины, а также вмешивается во внутрироссийские дела.

Масленников добавил, что антироссийская направленность СЕ сейчас закреплена в программных документах организации.

Дипломат также заявил, что Россия всегда выступала за равноправные и взаимовыгодные отношения с Евросоюзом и не намерена обострять отношения с ним. При этом Москва намерена отвечать на действия объединения, направленные против суверенитета страны.

«Россия никогда не стремилась к обострению отношений с Евросоюзом, но будет всеми средствами отстаивать собственный суверенитет, независимость и национальную безопасность от покушения со стороны “коллективного Запада”», — сказал Масленников «Ленте.ру».

Москве, по словам представителя МИД, также важен учет ее законных интересов в области безопасности. Масленников отметил, что в России не допускают вмешательства Евросоюза во внутренние дела страны и использования нелегитимных методов принуждения и сдерживания.