У российских туристов, вылетающих в Мексику, больше нет проблем с пересадками в аэропорту Стамбула — по крайней мере, таких сигналов сейчас не поступает. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

«Такая тема возникла, мы ею очень плотно занимались, разговаривали со всеми так или иначе вовлеченными участниками, — признал Александр Щетинин в беседе с RTVI. — Может быть, это было что-то на уровне недопониманий между странами. Мы сделали все возможное, чтобы российские туристы могли спокойно летать в Мексику и другие страны Латинской Америки. По крайней мере сигналов о том, что сейчас возникают какие-либо проблемы в аэропорту пересадки в Турции, у нас нет».

По словам дипломата, мексиканские власти дали понять что «очень озабочены усугублением проблемы миграции с территории Мексики в сторону своего северного соседа [США]».

«Это даже не столько озабоченность мексиканцев, сколько озабоченность Севера, которую мексиканским властям пришлось решать», — признал Щетинин.

На Смоленской площади говорят, что попытки незаконного пересечения мексикано-американской границы гражданами России имели место.

«У нас нет такой статистики, но мы знаем, что такие случаи были. <…> К сожалению, есть люди, которые предпринимают абсолютно авантюрные попытки, попадают в сложные ситуации, а потом просят помощи. Наверное, это не самый правильный путь, хотя каждый принимает решения за себя», — отметил глава Латиноамериканского департамента МИД России.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян подтверждал в интервью RTVI, что участились случаи, когда граждан России, путешествующих «Турецкими авиалиниями» в Мексику, не пускали на борт в аэропорту Стамбула. Причем речь шла о туристах, которые купили туры, перелет бизнес-классом, у которых были в порядке паспорта и электронные разрешения на въезд.

По мнению Мурадяна, причиной был фактор миграции, который США считают для себя угрозой. В АТОР уточняли, что купить тур в Мексику с пересадкой в Стамбуле по-прежнему можно — если не лететь турецкими перевозчиками.