Искусственный интеллект даст возможность заменить половину чиновников. Таким мнением поделился министр цифрового развития России Максут Шадаев на First Russian Data Forum, пишет ТАСС.

«Человека, надеемся, он не заменит, особенно врачей и учителей. Считаю, что половину чиновников точно может заменить. Может, чуть больше», — сказал Шадаев.

Говоря о возможных мерах адресной поддержки компаний, которые занимаются развитием ИИ, Шадаев упомянул льготы на технологическое присоединение, а также тарифы на электроэнергию.

«У государства сейчас набор инструментов ограничен. Пока мы рассматриваем все-таки в качестве приоритетной меры льготы по техприсоединению и по электричеству, потому что понятно, что это с точки зрения мегаватт очень затратная история. Пока только так», — сказал он.

Министр отметил, что в настоящий момент такие инструменты как льготная ставка на покупку аппаратного обеспечения и субсидии остаются недоступными для ведомства. Шадаев также признал, что с течением времени эта сфера становится все более капиталоемкой и требующей более серьезных объемов инвестиций на фоне высоких процентных ставок.

«Проблема понятная, особенно с введением квот, ставки, в целом, тут целый комплекс факторов. Понятно, что нужно специализированное «железо», понятно, что много надо вкладывать вперед, еще до получения экономической отдачи от этих технологий», — пояснил он.

В ходе выступления с отчетом о работе правительства в марте премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека, а его внедрение должно рассматриваться в рамках переподготовки кадров.

«Искусственный интеллект все равно, на мой взгляд, никогда не заменит человека, но может служить ему отличным, надежным помощником. Искусственный интеллект должен привести не к сокращению рабочих мест, а к необходимости переподготовки кадров и трансформации в этой области», — приводятся его слова на сайте правительства.