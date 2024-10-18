Хранить свои сбережения наличными в иностранной валюте больше небезопасно. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Трансляция велась на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы Минфина отметил, что «американцы и швейцарцы уже ограничили прием своих старых банкнот», и «европейцы тоже в какой-то момент ограничат». Однако люди «не хотят нести деньги в банки», а предпочитают хранить их, «как говорили в 90-е годы, в стеклянной банке в огороде», посетовал Моисеев.

Замминистра посоветовал россиянам, которые не доверяют банкам и страховым компаниям, вкладывать средства в золото.

«Кэш не вариант. Приходите, покупайте золото, у нас их есть», — сказал Моисеев.

Согласно сентябрьскому отчету Банка России, 43% россиян предпочитают хранить деньги на счете в банке. Доля тех, кто хранит наличные средства, уменьшилась до 28%.