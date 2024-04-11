Новое контрнаступление, о плане которого ранее рассказал украинский президент Владимир Зеленский, завершится «полной катастрофой» для Украины. Об этом заявил неназванный высокопоставленный источник в российском Минобороны, слова которого цитируют три российских госагентства — ТАСС, Интерфакс и РИА Новости.

«Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — сказал собеседник агентств.

Он также привел данные потерь украинской стороны в результате предыдущего контрнаступления. По словам источника, более 166 тыс. украинских военнослужащих погибли и были тяжело ранены, также были потеряны 789 танков, 2,4 тыс. других бронемашин и 132 самолета.

Собеседник также заявил, что Киев полностью возложил на западных партнеров обязанность снабжения оружием сотен тысяч мобилизованных украинцев, поскольку «ничего своего на Украине давно нет». Собеседник уверен, что «и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола».

9 апреля Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления. Он не стал раскрывать детали, но отметил, что для реализации плана нужны «современные системы вооружения» Запада. Зеленский также исключил возможность заморозки военного конфликта.

В конце марта Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что отсутствие поддержки США приведет Украину к отступлению. С другой стороны, если страны Запада окажут Киеву помощь в вооружении, то ВСУ смогут подготовиться к очередному контрнаступлению в 2024 году, делился Зеленский.

Киев предпринял попытку контрнаступления в начале июня 2023 года. В конце года Зеленский признал, что оно не удалось.