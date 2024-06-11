Не менее 22 граждан Шри-Ланки, участвовавших в боевых действиях на Украине, смогли дезертировать и вернуться домой. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя министерства обороны островного государства Налина Херата.

По словам спикера ведомства, этих людей «одурачили». Один из вернувшихся шри-ланкийцев, 37-летний Анил Мадусанка, рассказал, что ему обещали работу водителем в России, но затем якобы вооружили и отправили на фронт. Мужчина получил ранение шрапнелью в обе ноги.

По словам Мадусанки, он сбежал из больницы и обратился в посольство Шри-Ланки, после чего ему помогли вернуться на родину. Мужчина отметил, что многие его соотечественники едут в Россию и на Украину из-за финансовых проблем. Государство с начала 2022 года переживает крупный экономический кризис.

В объявлениях, распространяемых через WhatsApp, вербовщики обещали рекрутам участки земли и ежемесячную зарплату в размере более $2,1 тыс., что в 13 раз превышает средний доход в Шри-Ланке, пишет AFP.

Родственники завербованных на прошлой неделе вышли на демонстрацию около российского посольства в Коломбо. По словам одной из участниц митинга, они с мужем заплатили «агенту по трудоустройству» $10 тыс., для чего им пришлось продать «все, что у них было», и заложить часть дома.

Шри-Ланка сохраняет нейтралитет по отношению к конфликту на Украине, но сообщения о вербовке граждан страны вызвали напряженность, отмечает AFP.

В конце мая младший министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия заявил, что власти получили более 450 жалоб по поводу вербовки граждан для участия в военных действиях, но в реальности число «может быть намного выше».

По словам министра, вербовке в основном подвергались отставные военные в отставке. Им обещали хорошие зарплаты, льготы и другие привилегии, «включая российское гражданство», рассказал Баласурия. Вербовщики обещали людям, что они не будут участвовать в боевых действиях, однако «ежедневно поступают жалобы о том, что их отправляют на фронт», отметил министр.

В мае Шри-Ланка начала расследование по вопросу незаконной вербовки граждан страны. По утверждению AFP, речь идет как минимум о 2 тыс. человек. В середине мая министр обороны Шри-Ланки Премита Теннакун сообщал о 16 погибших во время боевых действий. По данным Баласурии, еще 37 граждан страны получили ранения и около дюжины человек находятся в плену.

По подозрению в вербовке арестованы двое отставных шри-ланкийских генералов и шесть человек, которые предположительно помогали с логистикой, сообщает AFP.

10 июня глава МИД Шри-Ланки Али Сабри поднял вопрос об участии граждан страны в военных действиях на Украине на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В результате «было решено, что дальнейший набор граждан Шри-Ланки проводиться не будет», говорится в заявлении шри-ланкийского внешнеполитического ведомства.

В конце июня делегация во главе с министром Таракой Баласурией планирует встретиться с замминистра обороны России, чтобы «детально рассмотреть эти вопросы и принять соответствующие меры по выходу из сложившейся ситуации», добавили в МИД Шри-Ланки.

Посол России в островном государстве Леван Джагарян заявил журналистам, что шри-ланкийцам выдали «много» российских виз, но они не объясняли посольству цель своего визита. «Почему вы говорите только о России? Почему вы не говорите об Украине?» — приводит слова Джагаряна AFP.

В конце мая Джагарян, комментируя ситуацию вокруг вербовки шри-ланкийцев, отмечал, что российские власти не возражают против вступления иностранцев в ряды Вооруженных сил России, но подчеркнул, что это должно происходить на добровольной основе.