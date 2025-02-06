Утром 6 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку контрнаступления в Курской области в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька к юго-востоку от Суджи, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении. Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Согласно сводке министерства, все атаки украинских войск были отражены, оба населенных пункта остались под контролем России.

Потери ВСУ в ходе этой атаки в Минобороны оценили в шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

О том, что сгруппированная колонна ВСУ с пехотой до 400 человек на западной технике ранним утром выдвинулась в несколько групп от поселка Махновка в Суджанском районе вдоль трассы к направлению Беловского района ранее писал телеграм-канал Shot. Также о попытке контрудара ВСУ сообщали Z-блогеры.

В частности, по данным телеграм-канала «Архангел спецназа», в наступлении участвовали примерно 350 военных и до 50 единиц техники.

«Противник пытается не допустить блокирования маршрутов поставок вооружения и техники в оккупированную ВСУ Суджу, а также отодвинуть наших “беспилотчиков”, которые каждый день уничтожают вражескую технику в районном центре», — пишет телеграм-канал «Два майора».

«Украинский замысел понятен — именно на юге от Суджи в последние месяцы ВС РФ смогли значительно продвинуться и прижать ВСУ фактически к самой Судже, угрожая всей группировке противника в Курской области. Данный контрудар является попыткой улучшить свое положение”, — отмечает «Военный Осведомитель».

Военный волонтер Роман Алехин допускает, что новая атака ВСУ может быть отвлекающим или подготовительным маневром для нанесения удара по одному из ожидаемых российскими войсками направлений — «вразрез между Курской и Белгородской областями».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов счел новое наступление ВСУ в Курской области попыткой усилить переговорные позиции. По его мнению украинским войскам нужны «имитации побед», поэтому они пытаются действовать «там, где, с их точки зрения, уже достигнут медийный эффект».

«Они ведь запомнились своим вторжением в Курскую область России. И новое место, видимо, себе дороже с точки зрения пиар-эффективности, по их мнению. Поэтому бьют опять в одну точку», — сказал сенатор в беседе с «Лентой.ру».

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, полагает, что украинские войска начали новое контрнаступление в Курской области, чтобы улучшить свое тактическое положение на территории российского региона.

«Таким образом украинская сторона пытается продемонстрировать своим западным кураторам, что ВСУ еще способны вести боевые действия и даже якобы могут наступать», — заявил он в беседе с Инфо24.

Матвийчук убежден в бессмысленности попыток украинской армии улучшить свое положение в Курской области. Полковник уверен,, что в ближайшее время Вооруженные силы России полностью освободят от ВСУ территорию российского региона.